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طالع.. أسماء المستفيدين من مساعدة الأونروا الغذائية والصحية

20 يناير 2025 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

ينشر "فلسطين أون لاين" كشفي مساعدات للمواطنين في قطاع غزة، من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وتتعلق الكشوفات في كل 1) السلة الغذائية و2) والمنظفات والمستلزمات الصحية.

والأونروا واحدة من أبرز الجهات الدولية اتي تقدم الدعم الإغاثي والإنساني والطبي للأسر في قطاع غزة في ظل الحرب.

ونوهت الأونروا إلى أن هذه المساعدات تأتي كجزء من جهودها في تعزيز صحة الأسر النازحة والوقاية من الأمراض.

الكشف الأول بأسماء المستفيدين من "السلة الغذائية" (الكرتونة البنية).. للاطلاع على الأسماء انقر هنا.

الكشف الثاني بأسماء المستفيدين من كرتونة البسكويت.. للاطلاع على الأسماء انقر هنا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#غزة #الأونروا #مساعدات #مساعدة غذائية

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