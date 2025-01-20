أوتشا: 92% من منازل غزة دمرت أو تضررت جراء العدوان

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا"، إن 92% من المنازل في قطاع غزة، أي نحو 436 ألف منزل، دُمرت او تضررت جراء العدوان الإسرائيلي، فيما نزح 90% من المواطنين عن بيوتهم.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، اليوم الإثنين: أن إعلان وقف إطلاق النار "يبعث الأمل، ولكن التحدي الذي ينتظرنا مذهل".

وأضاف بيبركورن في تصريحات صحفية: ستكون معالجة الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي مهمة معقدة وصعبة، بالنظر إلى حجم وتعقيد العمليات والقيود المترتبة عليها.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، أمس الأحد في تمام الساعة 11:15 صباحا، بعد 471 يوما من المجازر الإسرائيلية في القطاع، والتي خلفت أكثر من 155 ألف ما بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال نحو 11 ألف مفقود تحت الركام وفي الطرقات.

المصدر / فلسطين أون لاين