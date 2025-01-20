الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة ضابط في حدث أمني "غير عادي" بطمون

أقرّ جيش الاحتلال بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة ضابط بجراح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية في طمون جنوب طوباس.

وأعلن الاحتلال مقتل الجندي "إفيتار بن يهودا" واصابة ضابط يشغل منصب قائد الكتيبة 8211 بجراح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم العسكرية في طمون جنوب طوباس.

وصباح اليوم، كشف موقع عبري عن حدثٍ أمني "غير عادي" في بلدة طمون قضاء محافظة طوباس في الضفة الغربية.

وقال موقع حدشوت بزمان العبري، إن أنباء أولية تشير إلى مقتل جندي "إسرائيلي" في حادثة تفجير الجيب بقرية طمون.

وذكرت مصادر عبرية، أن تفاضيل الحدث تؤكد مقتل ضابط وإصابة 4 جنود جراح بعضهم خطيرة بعد تفجير المقاومة لعبوة في جيب عسكري خلال اقتحام جيش الاحتلال ليلة أمس بلدة طمون قضاء طوباس.

وأشار الموقع العبري إلى أنّ حدثًا غير عادي في بلدة طمون بمحافظة طوباس، فيما لا يزال الحدث تحت الرقابة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين