طهران: شعب فلسطين وقف ضد الكيان بقوة وكرامة وحقق إنجازا عظيما

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم، "وعلّم الأمم الأخرى كيفية التصدي للإرهاب".

كلام الرئيس بزشكيان جاء في كلمة له خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين مع رئيس وأعضاء مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي واللجنة المركزية لإحياء الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية.

وفي هذا الاجتماع، أشار الرئيس الايراني إلى "أن أي يوم يقف فيه الإنسان في وجه الظلم هو يوم من أيام الله".

وختم الرئيس الإيراني بقوله: "إن المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني وداعموه بحق النساء والأطفال في مساحة غزة الصغيرة هي أيضًا نموذج للإرهاب، في حين يتهموننا بدعم الإرهاب".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن ما حدث في غزة خسارة وعار للكيان الصهيوني وداعميه ويظهر زيف ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان.

وشدد عراقجي في تصريح صحفي على أن الحفاظ على روح المقاومة والتضامن بين الأطراف الفلسطينية أجبر (إسرائيل) على قبول الاتفاق

المصدر / فلسطين أون لاين