تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 20 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 20 يناير 2025 ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو دافئًا نسبيًا إلى دافئ خلال النهار مع وجود كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلاً يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 15°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة غالباً مع وجود كميات من السحب.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: نشطة على فترات وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 67٪.



المصدر / فلسطين أون لاين