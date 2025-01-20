فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: مشاهد فرح أبناء شعبنا خلال استقبال الأسرى يؤكد مجددًا الالتفاف الجماهيري حول المُقاومة

طهران: شعب فلسطين وقف ضد الكيان بقوة وكرامة وحقق إنجازا عظيما

العقوبات الأمريكية تختبر العدالة الدَّولية.. هل تعرقل محاسبة الاحتلال؟

سكان شرق خان يونس يعودون إلى ديارهم ويسجدون شكرًا لله

مُحلِّلون فلسطينيُّون: اليوم الأول لوقف إطلاق النَّار في غزَّة رسَّخ "حقيقة اليوم التَّالي"

"هنا ارتقى مُشْتبكًا".. سكَّان غزَّة يزورون مكان استشهاد رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار (شاهد)

بلديَّة غزَّة: أولويَّات المرحلة الأولى إعادة الحياة إلى المدينة وتأمين الخدمات

"بملامح بدا عليها التَّعب الشَّديد".. اللحظات الأولى لحريَّة القيادية خالدة جرّار (شاهد)

جبَّارين: قضية الأسرى هي التزامٌ ثابت في مسيرة حماس النِّضاليَّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 20 يناير

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 20 يناير

20 يناير 2025 . الساعة 09:31 بتوقيت القدس
...

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 20 يناير 2025 ارتفاعًا طفيفًا على درجات الحرارة، والتي تكون أعلى من معدلها السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو دافئًا نسبيًا إلى دافئ خلال النهار مع وجود كميات من السحب العالية والمتوسطة. ليلاً يصبح الجو باردًا إلى شديد البرودة في كافة المناطق، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في بعض المناطق بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 15°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة غالباً مع وجود كميات من السحب.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: نشطة على فترات وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 67٪.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#طقس فلسطين #درجات الحرارة #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة