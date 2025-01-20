جبَّارين: قضية الأسرى هي التزامٌ ثابت في مسيرة حماس النِّضاليَّة

أكد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية ورئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بالحركة زاهر جبارين، أن قضية الأسرى هي التزام ثابت في مسيرتنا النضالية، وأن تحريرهم يمثل أولوية دائمة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال كل أسير حريته الكاملة.

وقال القيادي جبارين: “ما الصفقة الحالية إلا تطبيق عملي على صدق قولنا”، داعيًا جميع أبناء شعبنا إلى تعزيز التكافل والوحدة الوطنية، والوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه شعبنا، ودعم جهود إعادة الإعمار وتوفير كل ما يلزم لتضميد جراح غزة، مضيفًا أن “التاريخ سيسجل صمودكم وثباتكم بأحرف من نور، وسيتعلم العالم منكم كيف تصنع الشعوب حريتها بدمائها وصبرها، أنتم أهل المجد والعزة، وسنظل أوفياء لتضحياتكم حتى يتحقق التحرير الشامل لوطننا السليب”.

وتابع قائلًا: “في هذه اللحظات التاريخية، نقف بكل اعتزاز أمام تضحيات شعبنا الفلسطيني العظيم، الذي أثبت مرة أخرى قدرته على الصمود والتحدي في وجه أعتى قوى الطغيان، إن ما قدمه أبناء شعبنا في غزة، من صبر وثبات، يمثل صفحة جديدة من صفحات المجد الفلسطيني، حيث حملوا أمانة الوطن، وواجهوا العدوان ببسالة وشجاعة لم تعرف الخنوع أو الاستسلام”.

وأردف قائلا: “نحيي بكل إجلال وإكبار شهداء شعبنا الأبرار الذين ارتقوا وهم يدافعون عن كرامة الأمة وقضيتها العادلة، وستبقى دماؤهم الطاهرة منارة تضيء لنا طريق التحرير، كما نعبر عن عظيم اعتزازنا بجرحانا الأبطال، الذين نقشوا بآلامهم وسام التضحية على جسد الوطن، ونؤكد أن صمودهم يمثل برهانًا على إيماننا الراسخ بحقنا في الحرية والكرامة”.

وشدد على أن “غزة، التي صمدت في وجه الإبادة الوحشية وتحملت عبء المعركة، أظهرت للعالم قوة إرادتنا الوطنية، وقدرتنا على تحدي الظلم وكسر شوكة الاحتلال، لقد تحملتم الجراح، وفقدتم الأحبة، وواجهتم العدوان بقلوب ثابتة، وكان صمودكم السد المنيع أمام مشاريع التهجير والإبادة التي أرادها العدو، فأفشلتم مخططاته وأظهرتم عجزه”.

وذكر جبارين أنه “في هذه اللحظة المفصلية، نؤكد أن قضية الأسرى ستظل في صميم أولوياتنا، وأن ما تم إنجازه اليوم هو جزء من التزامنا الوطني تجاه أبطالنا الأسرى، الذين كانوا وما زالوا طليعة النضال والمقاومة”.

وتابع: “صفقة التبادل الوطنية التي تم انتزاعها تعكس إصرار شعبنا ومقاومته على تحرير الأسرى من قيود السجون الظالمة، وتؤكد أن أسرانا ليسوا وحدهم، بل خلفهم شعب ومقاومة لن تكل أو تمل حتى تحرير آخر أسير وأسيرة من سجون الاحتلال”.

وأكد أنّ “تحرير الأسرى من خلال هذه الصفقة المشرفة ليس فقط انتصارًا للمقاومة، بل هو انتصار للشعب الفلسطيني بأسره، ويعكس وفاءنا لشهدائنا وأسيراتنا وأسرانا الذين قدموا أعمارهم فداءً للوطن”.

ووجه التحية لشهداء شعبنا “الذين ارتقوا دفاعا عن أرضنا ومقدساتنا، وستظل أرواحهم نبراسا يقود مسيرتنا نحو الحرية”، معبرا عن فخره واعتزازه بجرحانا الأبطال الذين جسدوا أسمى معاني الصمود والتضحية.

المصدر / وكالات