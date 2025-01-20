"تأكدتُّ اليوم فقط أنَّي ضمن المُحرَّرات".. الاحتلال يُفرج عن90 أسيرةً وطفلًا إلى الضَّفة والقدس (شاهد)

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الإثنين، عن الدفعة الأولى من الأسرى والأسيرات من سجن "عوفر" العسكري غرب مدينة رام الله، بعد تأخر دام حوالي 8 ساعات.

وقالت مصادر محلية، إن حافلات تقل الأسيرات والأطفال المفرج عنهم ضمن "طوفان الأحرار"، وهي تابعة لمنظمة "الصليب الأحمر الدولي" بدأت بالخروج من بوابات "عوفر" باتجاه مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

كما وأفرجت قوات الاحتلال بالتزامن مع إفراجات رام الله، عن أسرى القدس الـ 12، من مركز "المسكوبية" التابع لشرطة الاحتلال غربي مدينة القدس المحتلة.

ومن جهتها، قالت الأسيرة المحررة شيماء عمر رمضان: "تأكدت اليوم فقط أنني من ضمن الأسرى المحررين في الدفعة الأولى".

وأضافت رمضان: "قضيت في سجون الاحتلال 6 شهور وفترة محكوميتي لم تكن قد تقررت بعد".

وكان في استقبال الأسرى مئات المواطنين الفلسطينيين؛ والذي رافقوا الحافلات من بيتونيا، وسط هتافات للمقاومة الفلسطينية وكتائب القسام؛ تزامنًا مع مظاهر فرح "محدودة" وابتهاج بتحرر الأسرى.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقمع مئات الفلسطينيين الذين تجمهروا بالقرب من حاجز وسجن "عوفر" العسكري، جنوب غربي مدينة رام الله، في انتظار الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الأطفال. حيث أطلقت قوات الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه المتجمهرين، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

وأعلنت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في بيان لها أن طواقمها الطبية تعاملت مع 7 إصابات في محيط سجن "عوفر"، شملت حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى جروح سطحية، وإصابة بالرصاص المطاطي في الصدر، وأخرى نتيجة دعس بمركبة عسكرية، فضلًا عن إصابة بسقوط من مرتفع.

وصباح أمس الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، ومن المقرر أن يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، ويتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.

وقد أفرجت حماس بالفعل عن 3 أسيرات "إسرائيليات"، علمًا بأن الاتفاق يقضي بأن تطلق في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة "إسرائيليين"، مقابل أسرى فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين