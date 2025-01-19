طوَّق علم فلسطين وحقيبة.. ماذا "أهدت" القسَّام الأسيرات الثَّلاث قبل الإفراج عنهنَّ؟ (فيديو)

وكالات/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، مشاهد توثق اللحظات الأخيرة من الإفراج عن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، في إطار المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأظهر المقطع المصور، جنود القسام وهم يقدمون "ظروف" كرتونية مختومة بشعار الكتائب، تبين لاحقًا أنها تتضمن خريطة لقطاع غزة وصورًا من الأسر وشهادة تذكارية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منحت كل أسيرة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة وصورا من الأسر.





وأوضح موقع واينت العبري، أن الأسيرات الثلاث العائدات من غزة تلقين حقيبة بها تذكارات تتضمن صور لقطاع غزة من قبل عناصر في القسام.

وقالت قناة i24NEWS العبرية، "قمة السخرية حماس قدمت هدية للأسيرات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي - عبارة عن صورة من غزة مرفقة بـ"شهادة تخرج!".

وفي وقت سابق، ظهرت إحدى الأسيرات الإسرائيليات المفرج عنهن بالمرحلة الأولى، وهي ترتدي طوق حول العنق، وعليه العلم الفلسطيني، وذلك أثناء ظهورها للحظات قليلة عندما تسلمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المقاومة الفلسطينية وسط مدينة غزة.

وأظهرت الصور المتداولة، الأسيرة الإسرائيلية أثناء انتقالها من مركبة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسرائيلية "حماس" إلى مركبة الصليب الأحمر، وسط حشود من المواطنين، وحينها تم رصد الحبل القصير حول رقبتها لأول مرة.

وبعد وصولها إلى الأراضي المحتلة واستقبالها من قبل مجندات إسرائيلية ظهرت مرة أخرى وهي لا تزال ترتديه، لم يتضح من الصور ما الذي جرى تعليقه في هذا الحبل.



ومساء اليوم الأحد، سلّمت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، 3 أسيرات "إسرائيليات" إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، تمهيدا لنقلهن إلى "إسرائيل"، وذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال الصليب الأحمر، في بيان، إن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث تم تسليمهن له، وهن في طريقهن إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك على حدود قطاع غزة.

وعلقت القناة 12 العبرية على إجراءات تسليم الأسيرات، بالقول: "كتائب القسام احتفظت بقوتها، وما يجري الآن يؤكد وجودها بكل مكان في قطاع غزة، رغم الحرب الطويلة".