بعد رصده في برشلونة.. "هند رجب" تلاحق جندي "إسرائيليّ" أمام القضاء الإسبانيِّ

غزة/ فلسطين أون لاين

تقدمت مؤسسة هند رجب، التي تلاحق جنود الاحتلال الإسرائيليين حول العالم لتقديمهم للعدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها، بدعوى جنائية إلى القضاء الإسباني ضد أحد هؤلاء الجنود بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتبرز الجريدة الرقمية هافنغتون بوست في نسختها الإسبانية وكذلك الكونفدنسيال هذا الأحد أن المنظمة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها هي التي تقدمت بالدعوى لدى محاكم مدينة برشلونة بعدما رصدت الجندي الإسرائيلي موري كيسار من لواء جفعاتي يقضي عطلته في هذه المدينة.

وترتكز الشكوى على اعتبار الجندي كيسار ارتكب وشارك في جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وتتجلى أفعال هذا الجندي في “انتهاكات منهجية للقانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والبنية التحتية لشعب أعزل”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة هند رجب تحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي استشهدت في غزة بعد أن قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي عائلتها بأكملها في السيارة التي كانوا يستقلونها وقتل أيضًا المسعفين الذين جاءوا لمحاولة إنقاذ حياتها.

وتقدمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى ضد ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، إضافة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتقول المؤسسة على موقعها الرسمي بأن الشكوى التي تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مقدمة بأسماء المتهمين الألف ومدعومة بالأدلة والبراهين التي تم التحقق منها، وتثبت مشاركتهم بشكل فعال ودوري في ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وتشمل التهم الموجه إلى الجنود الألف، تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، حيث استهدفت منازل المدنيين والمدارس والمستشفيات، أيضا تهمة المشاركة في حصار القطاع ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمياه والغذاء، وكذلك استخدام تكتيك حربي غير إنساني باستهداف مخيمات النازحين وتجويع الأسر المشردة.

وتقول مؤسسة هند رجب أن من بين المتهمين ضباط ومسؤولين ذوي رتب كبيرة في الجيش الإسرائيلي، متهمين بتخطيط وتنفيذ والاشراف على الجرائم التي ارتكبت في حق أهالي القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهكذا، ستصبح ملاحقة الجنود الإسرائيليين بسبب جرائم الحرب في الخارج كابوسا حقيقيا لإسرائيل، وسيتسبب لها في الكثير من المشاكل الدبلوماسية مع عدد من الدول.