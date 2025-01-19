القوى الوطنيَّة: سنواصل السَّعي لتحقيق الوحدة الوطنيَّة وتذليل كلِّ العقبات

غزة/ فلسطين أون لاين

شددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على حرصها على تحقيق الأمن وحماية الجبهة الداخلية وعلى إنهاء كل المظاهر الخارجة عن تقاليد شعبنا وأعرافه، وتؤكد ضرورة محاسبة ومعاقبة كل من أجرم بحق شعبنا خلال فترة المحنة والحرب المدمرة.

وقالت اللجنة، في بيان صحافي، "تدعم القوى وتساند الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في كافة إجراءاتها الهادفة لتعزيز الأمن وخدمة أبناء شعبنا، وتدعو المواطنين إلى اتباع التعليمات الأمنية والتعاون لتحقيق مصالحنا الوطنية وحماية مجتمعنا".

ودعت القوى الوطنية، إلى تضميد جراحات شعبنا وبذل كل الجهود وتسخير كل الطاقات لخدمته والتخفيف من معاناته وآلامه ومد يد العون لكل محتاج، والعمل الجاد لتوفير كافة متطلبات الإغاثة والإيواء، واستنفار كامل لكل الفعاليات لإعانة أهلنا العائدين إلى بيوتهم وأماكن سكناهم.

كما طالبت كافة الدول العربية والإسلامية لاستمرار دعمها والعمل من أجل إعمار قطاع غزة، ونهيب بالأشقاء في مصر لفتح معبر رفح لسفر المرضى والجرحى والحالات الإنسانية الطارئة والطلاب.

وشددت القوى الوطنية على مواصلة سعيها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تذليل كل العقبات، وتطالب الجميع في هذه المرحلة العصيبة لتغليب المصالح الوطنية العليا على كل الاعتبارات الحزبية الضيقة والمضي بخطوات تعزز الوحدة احتراما لتضحيات الشعب وآلامه ومعاناته ووفاء لكل شهدائه وأسراه وجرحاه، ولرص الصفوف وبناء استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال والتصدي لعدوانه وإرهابه، والدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكدت القوى في ختام بيانها، على أنها ستظل في حالة انعقاد لمتابعة الشأن الوطني والاجتماعي وكافة المستجدات السياسية.