"هذا جنون لا يستوعبه العقل"... القساميون النُّخبة في ساحة السَّرايا بغزَّة يستفزُّون الإعلام الإسرائيليُّ

غزة/ فلسطين أون لاين

اهتمَّت وسائل الإعلام العبرية بمشهد ظهور عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في ساحة السرايا، بمدينة غزة، ضمن عملية تسليم الأسيرات "الإسرائيليات الثلاثة للصليب الأحمر، تمهيدًا لنقلهم إلى (إسرائيل) في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتمَّت عملية تسليم الأسيرات الثلاثة في ساحة السرايا بمدينة غزة، وسط انتشار العشرات من عناصر كتائب القسام في المنطقة، مع تواجد المئات من المواطنين الذين احتشدوا لمشاهدة عملية التسليم.

وقد وصفت القناة الـ12 الحدث بأنه دليلٌ على أن حماس "احتفظت بقوتها وموجودة في كل مكان وتفرض سيطرتها على القطاع رغم الحرب الطويلة".

وقال موقع "روتر" الإسرائيلي، "لقد أظهرت حماس أداءً وحوكمة استثنائيين منذ صباح اليوم وحتى الآن - وكأنها لم تمر بعام ونصف من الحرب".

فيما علق الصحفي الإسرائيلي "عميحاي أتالي" على مشاهد انتشار جيبات وعناصر الشرطة في قطاع غزة: "للأسف، بعد حرب استمرت 15 شهرا ودفعنا فيها أثمانا لا تصدق، نحن لسنا المنتصرين، يجب أن تعلم كل أم عبرية: أن مصير أبنائها أُوكل إلى سياسيين غير قادرين على تحقيق النصر".

وقال مفزاكي راعم: نحتاج إلى الكثير من القوة النفسية لاستيعاب هذه الصور الخارجة من غزة.

وتساءل المعلق في القناة 12 العبرية: ماذا كنا نفعل طول عام ونصف في غزة؟.

كما تساءلت منصات المستوطنين، "من أين خرجوا ومن أين اتى عددهم هذا وأين كانت كل هذه المركبات وماذا كان يفعل جنودنا منذ أكثر من سنةً هناك هذا جنون ولا يستوعبه العقل".