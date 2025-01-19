لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيِّين ال 90 الَّذين سيفرج عنهم ضمن الدُّفعة الأولى

غزة/ فلسطين أون لاين

نشرت مصادر صحفية لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين الـ90 الذين سيفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة الأولى، وتظهر اللائحة أن جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتتضمن خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية.

وتضمنت القائمة أسماء 90 من الأسيرات النساء والأطفال في سجون الاحتلال، والذين سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، من مجمل 1737 أسير وأسيرة، سيتم تحريرهم ضمن الصفقة.

وسيتم الإفراج عن الأسرى بالمرحلة الأولى مقابل تسليم المقاومة ثلاث أسيرات، هن: رومي جونين (24 عاماً)، وإميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت قبيل ذلك إنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسمًا لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وقالت الحركة في بيان "من المنتظر أن يسلّم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، 78 منهم سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

وقالت، إن وحدة نحشون ستنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، وسط استعدادات عملية لإجراءات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين وفقا للاتفاق.











