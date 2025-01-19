القسَّام تسلُّم 3 أسيرات إسرائيليَّات للصَّليب الأحمر في منطقة السَّرايا بمدينة غزَّة (شاهد)

غزة/ فلسطين أون لاين

أظهرت مقاطع مصورة، قبل قليل، توجه طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستلام الأسيرات الإسرائيليات الثلاث من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لنقلهن إلى "إسرائيل"، وذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تأكيدهم، بدء عملية تسلم الأسيرات "الإسرائيليات" واستدعاء أمهات الأسيرات الثلاث إلى رعيم لاستقبالهن.

وذكرت مصادر محلية، تمركز موكب كتائب القسام بمحيط مفترق السرايا في مدينة غزة، ووصول مركبات الصليب الأحمر للمكان، وسط احتشادٍ جماهيريٍ كبير، قبيل تسليم المقاومة لـ3 أسيرات إسرائيليات لتنفيذ الدفعة الأولى من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى.

لحظة عبور قافلة الصليب الاحمر محور نيتساريم . pic.twitter.com/aVovkQez9s — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 19, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرارها الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات في إطار صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع إسرائيل وكشفت عن أسمائهن.

وقال "أبو عبيدة" في تغريدة نشرها على قناته الرسمية على تليغرام: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: رومي جونين (24 عاماً)، و إميلي دماري (28 عاماً)، ودورون شطنبر خير (31 عاماً).

ورجحت وسائل إعلام عبرية، أن الأسيرات الإسرائيليات الـ3 اللاتي سيفرج عنهن اليوم، هن على قيد الحياة.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها سلمت للوسطاء قبل قليل أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن "إسرائيل تسلّمت قائمة الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد"، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حركة حماس قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد، في المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.