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"ستدوسكم يا غاصبين أسودُنا".. حماس تنشر "أنشودة النصر" عقب اتفاق وقف إطلاق النار (شاهد)

19 يناير 2025 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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“ستدوسكم يا غاصبين أسودُنا”.. حماس تنشر "أنشودة النصر" عقب اتفاق وقف إطلاق النار (شاهد)
وكالات/ فلسطين أون لاين

نشر الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنشودة “بيان النصر”، تزامنًا مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتضمنت كلمات الأنشودة تعهدًا بأن “العدو سيجثو على ركبتيه في نهاية المعركة”، وأن هزيمة نتنياهو في غزة ستنهي مستقبله السياسي، مشددة على أن “العز في المقاومة راسخ كالرواسي، والعزم يشتد تحت اللهب”.

كما حملت الأنشودة رسائل تحدٍّ مباشرة، جاء فيها “ستدوسُكم يا غاصبين أسودُنا، وتدكُّكم حممُ الكتائبِ والشهب.. قسمًا برب الراجفاتِ الثائرات، الحاملاتِ الموتَ رعبًا للعِدا”، في إشارة إلى استمرار المقاومة المسلحة حتى تحقيق النصر النهائي.

وتُعَد هذه الأنشودة بمنزلة إعلان جديد للتحدي من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، في وقت يشهد فيه قطاع غزة اتفاقًا لتبادل الأسرى وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، بوساطة قطرية مصرية أمريكية، بعد 470 يومًا من الحرب التي شهدت دمارًا واسعًا في قطاع غزة.

المصدر / الجزيرة مباشر
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