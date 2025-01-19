"وسط إجراءات أمنيّة معقدة".. بدء نقل أسيرات فلسطينيات تمهيدًا لإطلاق سراحهن من "الدامون"

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر صحفية، ببدء نقل أسيرات فلسطينيات يفترض إطلاق سراحهن اليوم من سجن الدامون باتجاه عوفر غرب رام الله.

وأوضحت المصادر، خروج عدد من الحافلات من سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات في حيفا وسط إجراءات أمنية مشددة.





من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، 78 منهم سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

وقالت، إن وحدة نحشون ستنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، وسط استعدادات عملية لإجراءات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين وفقا للاتفاق.

وأضافت، أنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يصبح الرهائن في أيدي الجيش الإسرائيلي.

وأكدت انه بعد موافقة الجهات السياسية سينقل الصليب الأحمر الأسرى من السجن إلى نقاط الإفراج، مشيرة إلى استلام قائمة بالأسرى الأمنيين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم من السجون.

واوضحت مصلحة السجون، أنه بعد تعرف الصليب الأحمر على الأسرى الفلسطينيين سينتظرون في عوفر إلى حين وصول الرهائن.

وسيشارك 1500 سجان في عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين اليوم.