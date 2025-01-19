فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"ستدوسكم يا غاصبين أسودُنا".. حماس تنشر "أنشودة النصر" عقب اتفاق وقف إطلاق النار (شاهد)

كيف علَّق الإسرائيليُّون على انتشار صور انتشار الشرطة والمقاومين بغزَّة؟

"وسط إجراءات أمنيّة معقدة".. بدء نقل أسيرات فلسطينيات تمهيدًا لإطلاق سراحهن من "الدامون"

رسمياً.. بدء وقف إطلاق النار في غزة بعد تأخير إسرائيلي في التنفيذ

34 شهيدا وعشرات المصابين في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

تعرف إلى تفاصيل وتوجيهات المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على غزة

بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

"إعلام الأسرى": الاحتلال سيسلم قائمة بـ90 اسما متوقع الإفراج عنهم اليوم

الكشف عن خسائر مقاتلي لواء ناحل بعد انسحابه اليوم من غزة

تقديرات أولية متباينة لتكاليف إعادة إعمار غزة أقصاها 80 مليار دولار

"وسط إجراءات أمنيّة معقدة".. بدء نقل أسيرات فلسطينيات تمهيدًا لإطلاق سراحهن من "الدامون"

19 يناير 2025 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
...
"وسط إجراءات أمنيّة معقدة".. بدء نقل أسيرات فلسطينيات تمهيدًا لإطلاق سراحهن من "الدامون"
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت مصادر صحفية، ببدء نقل أسيرات فلسطينيات يفترض إطلاق سراحهن اليوم من سجن الدامون باتجاه عوفر غرب رام الله.

وأوضحت المصادر، خروج عدد من الحافلات من سجن الدامون المخصص للأسيرات الفلسطينيات في حيفا وسط إجراءات أمنية مشددة.

photo_2025-01-19_16-34-39.jpg
 

من جانبها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، 78 منهم سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية.

وقالت، إن وحدة نحشون ستنقل الأسرى الفلسطينيين إلى سجن عوفر بعد انتهاء الإجراءات المطلوبة، وسط استعدادات عملية لإجراءات إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين وفقا للاتفاق.

وأضافت، أنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين حتى يصبح الرهائن في أيدي الجيش الإسرائيلي.

وأكدت انه بعد موافقة الجهات السياسية سينقل الصليب الأحمر الأسرى من السجن إلى نقاط الإفراج، مشيرة إلى استلام قائمة بالأسرى الأمنيين الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم من السجون.

واوضحت مصلحة السجون، أنه بعد تعرف الصليب الأحمر على الأسرى الفلسطينيين سينتظرون في عوفر إلى حين وصول الرهائن.

وسيشارك 1500 سجان في عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين اليوم.

تويتر تويتر
#غزة #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة