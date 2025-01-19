بدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع وبيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، تحركت العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية المصطفة في مدينة رفح المصرية إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي مع قطاع غزة وإسرائيل، استعدادا لدخولها إلى القطاع.

ودخلت 95 شاحنة مساعدات إلى المعبر محملة بمواد غذائية ووقود، بحسب وسائل إعلام مصرية.

500 شاحنة

كما جهزت فرق الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، 500 شاحنة تضم مواد إغاثية وإنسانية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، وتسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" والهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال برنامج الأغذية العالمي: شاحناتنا التي تحمل طرودا غذائية بدأت العبور إلى غزة عبر معبري زيكيم وكرم أبو سالم.

وأضاف البرنامج في تغريدة على موقع "x" يجب أن تظل كل المعابر الحدودية مفتوحة وتعمل بكفاءة وموثوقية.

المصدر / فلسطين أون لاين