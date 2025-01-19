وزير الخارجية الإسرائيلي: تحرير الأسرى كلفنا ثمنا باهظا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن تحرير الأسرى الإسرائيليين كلف ثمنا باهظا، مشددا على أن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لتحريرهم جميعا.

وزعم ساعر في تصريحات اليوم الأحد بعد وقت قليل من سريان وقف إطلاق النار في غزة- أن حرك حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد المحدد، وشدد على أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة الأسىرى وتفكيك قدرات حماس.

وعند الساعة الثامنة والنصف صباحا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة الأسيرات العائدات اليوم. وقال إن جيش الاحتلال سيواصل شن الغارات على غزة.

في المقابل، قال مسؤول أمني كبير لهيئة البث “الإسرائيلية”: رغم تصريحات رئيس الوزراء والمتحدث باسم الجيش فإن وقف إطلاق النار قد بدأ.

وصباح اليوم، أكدت حركة حماس في تصريح مقتضب، التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية.

وجاء هذا التصريح، بعد إعلان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أوعز للجيش بعدم وقف إطلاق النار إن لم تسلم حماس قائمة الأسيرات.

وأوضح الصحفي في قناة الجزيرة تامر المسحال: إن إسرائيل لم تلتزم بحالة التهدئة المسبقة لموعد سريان وقف إطلاق النار الذي كان مفترضًا الليلة الماضية، مشيرًا أن الأطراف كانت متفقة على تهدئة قبل ساعات وهو أمر لم تلتزم به قوات الاحتلال.

وفي الإطار، واعتبر الوزير ساعر أن لا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة.

وكان ساعر قال أول أمس إن إسرائيل لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحماس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أنه "طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة" في إشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل، ووقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي "القضاء على حماس واستعادة الأسرى الإسرائيليين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل" وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين