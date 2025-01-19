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الكشف عن خسائر مقاتلي لواء ناحل بعد انسحابه اليوم من غزة

19 يناير 2025 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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الكشف عن خسائر مقاتلي لواء ناحل بعد انسحابه اليوم من غزة

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن لواء ناحل غادر قطاع غزة بعد أن قاتل هناك لأكثر من عام.

وذكرت القناة إن لواء ناحل فقد 67 من مقاتليه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولواء ناحال أحد ألوية ما تسمى ب"النخبة" بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويسمى (نوعار حالوتزي لوحيم) أي شباب الطليعة المقاتلة وهي كتيبة مشاة.

ونفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة من العمليات التفجيرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان آخرها مقتل 4 جنود من لواء "ناحال" وإصابة 6 آخرين، بينهم نائب قائد اللواء، في كمين نفذته المقاومة خلال الشهر الجاري في بيت حانون، والذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه حادث أمني خطير.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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