“فلسطينيي الخارج” يستعد لإطلاق التحالف العالمي لمناهضة احتلال فلسطين

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنه يستعد لعقد ملتقى دولي، السبت 25 يناير/كانون ثاني 2025، في مدينة إسطنبول، للإعلان عن تأسيس التحالف العالمي لمناهضة احتلال فلسطين؛ بناء على مخرجات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثاني.

وأوضح المؤتمر أن التحالف العالمي يهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير، ومناهضة سياسات الاحتلال “الإسرائيلي” ومحاسبة الاحتلال على حرب الإبادة ضد قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لاطلاق التحالف م. سري زعيتر: إن التحالف العالمي لمناهضة احتلال فلسطين هو صرخة أحرار العالم لنصرة الحق والعدل والسلام.

وأكد زعيتر أن التحالف ضد العنصرية والإبادة الجماعية تأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وتقرير المصير.

وسيشهد إطلاق التحالف مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم وحضور نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والحقوقية الدولية من أكثر من 30 دولة.

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود وتوحيد أصوات العاملين في دعم القضية الفلسطينية وتشكيل مظلة جامعة لهم وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين