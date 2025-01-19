حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ اليوم

دخل حظر تطبيق "تيك توك»" في الولايات المتحدة حيز التنفيذ، اليوم (الأحد)؛ حيث قامت متاجر التطبيقات الرئيسية بسحب منصة الفيديو الاجتماعية الشهيرة من عروضها في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، لم يكن من الممكن العثور على التطبيق في متاجر تطبيقات «أبل» و«غوغل» اللتين يحظر عليهما عرض المنصة، بموجب قانون اتحادي يطالب شركة «بايت دانس»، الأم الصينية المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة، أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة.

وعندما قام المستخدمون بفتح تطبيق «تيك توك»، مساء السبت، واجهوا رسالة من الشركة تمنعهم من تصفُّح مقاطع الفيديو.

لم تعد متوفرة

وقالت شركة «أبل» إن تطبيقات «تيك توك» و«بايت دانس» لم تعد متوفرة في أميركا، وإنه قد يكون هناك قيود على استخدام خصائص «تيك توك» لزائري الولايات المتحدة.

من جهته، قال الرئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترمب، السبت، إنه يفكر في منح تطبيق «تيك توك» مهلة 3 أشهر قبل تنفيذ الحظر.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأميركية: «أعتقد أن هذا سيكون، بالتأكيد، خياراً ندرسه. تمديد الـ90 يوما هو شيء من المرجح أن يتم، لأنه مناسب. يجب أن ننظر في الأمر بعناية. إنها قضية كبيرة جداً».

وتابع: «إذا قررت فعل ذلك، فمن المحتمل أن أعلن عن ذلك يوم الاثنين».

المصدر / وكالات