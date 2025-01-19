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كتائب القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات ضمن اتفاق وقف اطلاق النار

19 يناير 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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الأسيرات الإسرائيليات الـ 3

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنه في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت الإفراج اليوم الأحد الموافق 19-1-2025م عن الأسرى الإسرائيليين التالية أسماؤهم:

1- رومي جونين (24 عاماً)

2-إميلي دماري (28 عاماً)

3-دورون شطنبر خير (31 عاماً)

واليوم الأحد بدأ سريان اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ وسط خروقات إسرائيلية أدت إلى سقوط شهداء ومصابين، بينما يعلق الغزيون آمال كبيرة بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#كتائب القسام #القسام #وقف اطلاق النار

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