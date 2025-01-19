بلدية رفح تعلن المدينة منكوبة وتدعو إلى تدخل دولي عاجل

أعلن رئيس بلدية رفح، أحمد الصوفي، رفح أصبحت "مدينة منكوبة" نتيجة الدمار الهائل الذي خلفته العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر منذ بدء اجتياح المدنية في مايو/ أيار الماضي، في إطار حرب الإبادة المستمرة على غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته بلدية رفح ولجنة الطوارئ صباح اليوم الأحد، في ساحة ميدان الشهداء وسط المدينة، عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مع بدء سريان وقف إطلاق النار، والذي جاء بعد أشهر من التدمير والقصف الذي أجبر آلاف العائلات على النزوح القسري.

وأكد الصوفي أن حجم الأضرار الكارثية يتجاوز إمكانات البلدية والمجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن العدوان دمر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق، إلى جانب تدمير آلاف المنازل والمرافق العامة.

وقال:"رفح تواجه مأساة إنسانية تتطلب استجابة عاجلة. نناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإغاثية بالتحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء ومياه نظيفة وخدمات صحية للمنكوبين".

ودعا الصوفي إلى إطلاق خطة طوارئ شاملة لإعادة إعمار المدينة وإصلاح البنية التحتية المتضررة، مؤكدًا أن بلدية رفح ستواصل العمل بكل طاقاتها للتخفيف من معاناة المواطنين، رغم الظروف القاسية.

وأكدت بلدية رفح ولجنة الطوارئ في ختام المؤتمر الصحفي أن المأساة الحالية تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية على وجه السرعة؛ لضمان توفير الدعم الإنساني اللازم وتمكين المدينة من التعافي والعودة إلى حياتها الطبيعية.

المصدر / فلسطين أون لاين