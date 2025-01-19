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إعلام إسرائيلي: بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم لنتنياهو

19 يناير 2025 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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بن غفير ونتنياهو

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء "قوة يهودية" قدموا استقالتهم من الحكومة.

وفي وقت سابق أمس أعلن حزب بن غفير، أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما أكد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الحصول على التزام "بتغيير طريقة الحرب".

وقال حزب بن غفير -في بيان- إنه نظرا للاتفاق الذي وصفه بالمتهور مع "حماس" سيقدم استقالة رسمية، على إثرها يستقيل وزير الأمن القومي ووزراء آخرون وأعضاء الكنيست المنتمون لـ"قوة يهودية" من مناصبهم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حكومة نتنياهو #بن غفير #استقالة بن غفير #اتفاق وقف اطلاق النار

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