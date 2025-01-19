"بار" يستمر في مقاطعة حديث بن غفير.. والأخير: يخرج دائما عندما أتحدث

كشفت قناة كان العبرية عن مغادرة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار جلسة الحكومة التي وافقت على صفقة المختطفين، عندما بدأ الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بالحديث.

وبحسب قناة كان العبرية، اليوم الأحد، علق المتطرف بن غفير ساخطًا: "إنه يخرج دائمًا عندما أتحدث."

ولم يعد رئيس الشاباك بار لمواصلة النقاش إلا بعد أن أنهى الوزير المتطرف بن غفير حديثه.

وأكد وزراء في حكومة نتنياهو ما أشارت إليه قناة كان العبرية حول موقف بار من بن غفير، قائلين: إنه حتى في اجتماعات الحكومة كان رئيس الشاباك يغادر المكان عندما يبدأ إيتمار بن غفير بالحديث.

المصدر / فلسطين أون لاين