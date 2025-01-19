عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية ينتشرون في عدة مناطق بقطاع غزة

انتشر عناصر من أجهزة الأمن الفلسطيني في عدة مناطق بقطاع غزة، وذلك مع الساعات الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أعلنت أمس السبت، بدء انتشار أجهزتها في محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت في بيان: "ستبدأ أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني الانتشار في محافظات قطاع غزة كافة، والقيام بالواجب المقدس في خدمة أبناء شعبنا فور دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز خلال حرب الإبادة الجماعية التي تواصلت لأكثر من 15 شهرا على "استهداف الوزارة محاولا بذلك ضرب أحد عوامل صمود الشعب في وجه العدوان".

وتابعت: "رغم الثمن الفادح الذي دفعته الوزارة من خيرة قادتها وأبنائها إلا أنها بقيت تعمل بكل الإمكانات المتاحة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وتصدت بكل ما تملك لمخططات الاحتلال في إشاعة الفوضى والفلتان داخل المجتمع الفلسطيني في القطاع".

المصدر / فلسطين أون لاين