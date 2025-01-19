14 شهيدا ومصابون في خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار بغزة

استشهد 14 مواطنا وأصيب العشرات- اليوم الأحد- جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، في اختراق فاضح لوقف إطلاق النار.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني: إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ لحظة إعلان وسريان تنفيذ وقف إطلاق النار حتى ساعة 09:30ص ليوم الأحد بلغت 5 شهداء في مدينة غزة و3 شهداء على مدينة الشمال، في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 25 جريحا.

وأفاد بارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال على مواطنين خلال تفقدهم منازلهم في بلدة خزاعة شرقي خانيونس، في حين استشهد عبد الكريم راتب شبات جراء قصف إسرائيلي على مخيم الشابورة في رفح.

وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن 5 شهداء وعدد من الإصابات وصلت إلى المستشفى المعمداني في غزة جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون والشعف في مدينة غزة استهدف مواطنين خلال تفقدهم منازلهم المدمرة.

كما ارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في سديروت، الذي اعترفت قوات الاحتلال أنه بسبب تشخيص خاطئ.

وقال جيش الاحتلال: إنه يواصل حالياً قصف أهداف في قطاع غزة، معلنا قصف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على شمال قطاع غزة، تسبب بتفعيل صفارات الإنذار في سديروت، الذي اعترفت قوات الاحتلال أنه بسبب تشخيص خاطئ.

وقال جيش الاحتلال: إنه يواصل حالياً قصف أهداف في قطاع غزة، معلنا قصف عدة أهداف في شمال القطاع ووسطه باستخدام المدفعية والطائرات.

ضاربت الأنباء حول التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي ببدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين عمت أجواء الفرحة والتهليل والعودة للمناطق المدمرة في أرجاء القطاع.

وعند الساعة الثامنة والنصف صباحا، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة الأسيرات العائدات اليوم. وقال إن جيش الاحتلال سيواصل شن الغارات على غزة.

في المقابل، قال مسؤول أمني كبير لهيئة البث “الإسرائيلية” : رغم تصريحات رئيس الوزراء والمتحدث باسم الجيش فإن وقف إطلاق النار قد بدأ.

وصباح اليوم، أكدت حركة حماس في تصريح مقتضب، التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين