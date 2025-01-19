استقراراً في الحالة الجوية في فلسطين اليوم 19 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 19 يناير 2025، استقراراً في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمس إلى غائم جزئياً نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

لا يوجد فرصة لسقوط أمطار. درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 8°.

من المتوقع أن تكون 8°. الأجواء نهارًا: مشمسة إلى غائم جزئياً.

مشمسة إلى غائم جزئياً. الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

باردة جدًا. الرياح: هادئة وتتراوح سرعتها نحو 3 كم/س.

هادئة وتتراوح سرعتها نحو 3 كم/س. البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 74٪.

المصدر / فلسطين أون لاين