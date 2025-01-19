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12 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة بينها عملية طعن

19 يناير 2025 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وأسفرت عن قتيل وإصابتين في صفوف الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق مركز معلومات فلسطين “معطي” 12 عملا مقاوما، بينها عملية طعن وقعت في تل أبيب وأسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب عملية إطلاق نار واشتباكات مسلح.

ولفت المركز إلى أنه وقع أيضا عملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة إلى اندلاع مواجهات في 8 نقاط متفرقة في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيساوية بالقدس، وبلدة أبو شخيدم برام الله، وبلدة الخضر ببيت لحم، وتخلل جميع هذه المواجهات عمليات إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في جنين، إلى جانب تمكن المقاومين من تفجير عبوات ناسفة في بلدة يعبد، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة.

وألقى الشبان الثائر في نابلس زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية في سبسطية، تزامنا مع اندلاع مواجهات في يتما ومخيم عسكر وبيت فوريك وأودلا وقصرى.

وبموازاة الإبادة بغزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 859 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة في الضفة

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