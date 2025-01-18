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مقتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

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مقتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب واستشهاد المنفذ

18 يناير 2025 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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قتل إسرائيلي في عملية طعن وسط تل أبيب، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة آخرين، في ظل ورود معلومات عن استشهاد المنفذ.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطيرة، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين بالمكان، دون إضافة معلومات عن هوية المنفذ.

في حين القناة 14 الإسرائيلية، إن منفذ الهجوم هو صلاح يحيى من طولكرم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو قيام مسلح إسرائيلي بإطلاق الرصاص على شاب يُعتقد أنه منفذ العملية بتل أبيب.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن منفذ عملية الطعن استشهد من قبل شخص كان في الموقع وأطلق عليه النار.

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن شرطة الاحتلال تأكيدها أن المنفذ حاول طعن المارة في شارع ليفونتين بتل أبيب، وأن قوات الاحتلال تمشط المنطقة.

وكان الإعلام الإسرائيلي رجح في البداية إصابة أشخاص بعملية إطلاق نار في تل أبيب، ليؤكد لاحقا أن العملية كانت بالطعن.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تل أبيب #عملية طعن #صلاح يحيى

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