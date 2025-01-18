أردوغان يؤكد انتصار المقاومة بغزة ويعد بتسخير الإمكانيات التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن بلاده ستُسخر كل إمكانياتها لتضميد الجراح النازفة في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وكشف عن أن مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار.

وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان في كلمة بفعالية لحزبه العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد، إن إسرائيل لم تتمكن من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما.

وأضاف "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين".

ولفت إلى أن لدى إسرائيل وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو سجلا حافلا في انتهاكات وقف إطلاق النار، وتابع "لكن ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين واحدا تلو الآخر.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ الساعة 8:30 صباح غد الأحد بالتوقيت المحلي، في وقت ذكرت فيه شبكة "سي إن إن" الأميركية أن المفاوضات للمرحلتين الثانية والثالثة من وقف إطلاق النار ستبدأ في اليوم الـ16 من تنفيذ الاتفاق.

وصدّقت حكومة نتنياهو على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 24 وزيرا في الحكومة أيدوا الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء.

وكان الرئيس التركي قد رحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعبّر عن أمله في أن يفتح الباب أمام سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كما وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الاتفاق بأنه "خطوة مهمة لاستقرار المنطقة"، وأكد أن تركيا ستواصل جهودها للتوصل إلى حل الدولتين من أجل حل القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين