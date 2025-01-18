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حماس: نشر قوائم الأسرى الفلسطينيين سيكون قبل كل يوم تبادل

18 يناير 2025 . الساعة 16:02 بتوقيت القدس
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قالت حركة إن آلية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستعتمد على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت حماس، في بيان اليوم السبت، أن نشر القوائم بالأسرى الفلسطينيين سيكون قبل كل يوم تبادل وفق آلية متفق عليها ضمن بنود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المعلن مساء الأربعاء الماضي.

وأضافت الحركة أن الوقت الآن هو "للبدء الفوري بإنهاء الحصار وإغاثة شعبنا وتضميد جراحه وعودة النازحين وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أن بروتوكول المساعدات الإنسانية الذي تم الاتفاق عليه بإشراف الوسطاء يضمن إجراءات الإغاثة والإيواء والإعمار.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم إنه يستعد لتطبيق اتفاق إعادة الأسرى الإسرائيليين وفق ما صدق عليه المستوى السياسي الليلة الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد في تمام الساعة 8:30 صباحا، وأن قواته ستطبق ما سماها الخطة العملياتية في الميدان وفق ما تم الاتفاق عليه.

وقد أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية -اليوم السبت- أنه سيتم الإفراج عن 735 أسيرا فلسطينيا مقابل إطلاق سراح أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين، ونشرت أسماء 95 أسيرًا فلسطينيا ممن سيفرج عنهم خلال الدفعة الأولى من الصفقة.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في منشور عبر منصة إكس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 8:30 (06:30 بتوقيت غرينتش) من صباح غد الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صفقة تبادل #وقف إطلاق النار في غزة #طوفان الأقصى

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