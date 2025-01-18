الاتحاد الأوروبي: وقف إطلاق النار بغزة انجاز كبير سينعكس على الشرق الأوسط

أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" بالكامل.



ووصف الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم السبت، الاتفاق بالإنجاز الكبير الذي ستكون له انعكاسات إيجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وشدد في بيانه على ضمان عود النازحين في قطاع غزة إلى ديارهم بأمان وكرامة، كذلك وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع دون عوائق.



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن امتنانه لجهود الوساطة القطرية المصرية والأمريكية، في التفاوض لوقف إطلاق النار في غزة.



ومساء الأربعاء الماضي أعلنت رئاسة الوزراء القطرية نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" والاحتلال، على أن يبدأ تنفيذ بنوده يوم غدٍ الأحد.



ويقضي الاتفاق في مرحلته الأولى التي تمتد 42 يوما وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإفراج المقاومة عن 33 أسيرا إسرائيليا من قطاع غزة -بين أحياء وجثامين- مقابل إطلاق سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بينهم نحو 300 من المحكومين بالمؤبد.

المصدر / فلسطين أون لاين