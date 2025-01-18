كشوفات جديدة بأسماء مستفيدي الغاز اليوم 20 يناير

نشرت الهيئة العامة للبترول، اليوم السبت 20 يناير، كشوفات جديدة بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي في محافظات رفح وخانيونس والوسطى، ضمن الدورة الخامسة.

وتصدر كشوفات بأسماء المستفيدين من تعبئة الغاز المنزلي عن الهيئة العامة للبترول بشكل شبه أسبوعي، حيث توفر قرابة 8 كيلو من الغاز لكل أسرة بشكلٍ شهري، حال دخول الغاز إلى القطاع.

وأوضح الهيئة أنها ستصدر كشف واحد لكل محافظات بداية كل أسبوع والتي يقدر حجم المستفيدين حوالي 70000 أسرة وتتسلسل عملية التعبئة للكشف على دفعات ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة من هذا الشهر.

تحقق من اسمك عبر الروابط التالية:

كشف رفح: رابط الكشف، اضغط هنا

كشف خانيونس: رابط الكشف، اضغط هنا

كشف الوسطى: رابط الكشف، اضغط هنا

التواصل مع الموزع: إذا وجدت اسمك، اتصل بالموزع المذكور في الكشف.

للتأكد من إتمام تعبئة أنبوبة الغاز، تصل رسالة بذلك.

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المصدر / فلسطين أون لاين