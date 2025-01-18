 بلديَّةُ رفح تستعد لتنفيذ خطة متدرجة لإعادة فتح شوارع المدينة

أعلن رئيس بلدية رفح حمد الصوفي، عن استعداد البلدية لتنفيذ خطة متدرجة لإعادة فتح الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة فور انسحاب قوات الاحتلال.

وأوضح الصوفي في تصريح صحفي، أن الخطة تتضمن إزالة الركام والمخلفات التي خلفها العدوان وتأهيل الطرق لضمان استئناف الحياة الطبيعية وحركة المرور بأمان.

وأشاد بصمود وتضحيات أهالي رفح الذين أجبروا على النزوح قسرًا وتركو منازلهم وممتلكاتهم لمدة ثمان أشهر تجرعوا خلالها شتى أنواع العذاب والظلم.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.

المصدر / فلسطين أون لاين