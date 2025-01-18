بيان مهم من شركة توزيع كهرباء غزة حول جهوزيتها للعمل

أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن ترحيبها وارتياحها بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، والذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة بشكل عام.

وأكدت الشركة في بيان لها، اليوم السبت، أنه وفي ضوء هذا الاتفاق، جاهزيتها واستعدادها التام للعمل مباشرة على إعادة تشغيل المرافق الحيوية وربطها بالتيار الكهربائي لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، حيث أن الشركة لديها خطط جاهزة لذلك، وهي تعمل على تكثيف جهودها للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء والتي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع.

ونوهت الشركة إلى أن قيمة الخسائر المبدئية للأماكن التي تمكنت طواقم الشركة من الوصول إليها بلغت 450 مليون دولار.

ونوهت إلى أن الخسائر التي كانت على النحو الآتي:

1- على مستوى الشبكات ومكوناتها:

🔹بلغت أطوال شبكات الجهد المتوسط المتضررة 830 كيلومتر

🔹بلغت أطوال شبكات الجهد المنخفض المتضررة 2850 كيلومتر

🔹بلغ عدد محولات توزيع الكهرباء الهوائية المدمرة 1980 محول

🔹بلغ عدد محولات توزيع الكهرباء الأرضية المدمرة 125 محول

🔹بلغ عدد عدادات المشتركين المدمرة 235 ألف عداد

2- على مستوى مباني ومرافق الشركة:

🔹بلغ عدد مباني ومرافق الشركة المدمرة كليا 2 مبنى وهي فرع الشركة بمحافظة الوسطى وفرعها بمحافظة خانيونس.

🔹بلغ عدد المباني والمرافق المدمرة بشكل جزئي بليغ 7 مباني.

3- على مستوى المستودعات والمخازن:

🔹بلغ عدد المستودعات والمخازن المدمرة كليا 4 مستودعات، دمرت بكل ما تحتويه من مواد كهربائية ومعدات مختلفة الأصناف والكميات

🔹بلغ عدد المستودعات والمخازن المدمرة جزئياً 3 مستودعات

🔹بلغ عدد الورش الفنية المدمرة كلياً 1 ورشة.

3- على مستوى الآليات:

🔹بلغت خسائر الشركة على مستوى الآليات والمركبات 52 آلية متعددة المهام.

🔹 وقد بلغت كمية الكهرباء التي حرم منها قطاع غزة ومواطنيه بما يتضمنه ذلك من قطاعات حيوية مثل القطاع الصحي وقطاع المياه والصرف الصحي وقطاع الصناعة والتجارة والزراعة وقطاع الخدمات وقطاع الاتصالات وقطاع المطاحن والمخابز أكثر من1.6 مليار كيلووات/ ساعة

🔹 الاحتياجات والمتطلبات العاجلة:

📍استنادا للعديد من البيانات والمعطيات الميدانية المرصودة والتقديرات الهندسية والفنية فقد تم تحديد عدد من الاحتياجات الطارئة لتمكين الشركة من الايفاء بالتزاماتها خلال المرحلة القريبة القادمة، والاحتياجات هي:

🔹بحاجة ماسة لتوفير 300 محول توزيع كهربائي

🔹بحاجة ل 400 كيلومتر كوابل وأسلاك لشبكات الجهد المتوسط بغرض النقل الكهربائي بين المحافظات

🔹500 كيلومتر كوابل وأسلاك لشبكات الجهد المنخفض

🔹الشركة بحاجة عاجلة لتوفير 2000 عامود حديدي و15 ألف عامود خشبي مع ملحقات التركيب لتمكين طواقم الشركة من ايصال التيار الكهربائي من مصادر الكهرباء وحتى مراكز الأحمال المستهدفة في المرحلة الأولى.

🔹الشركة بحاجة ماسة لتوفير عدد 10 مركبات نوع مانوف و25 رافعة لتمكين طواقم الشركة الفنية من تنفيذ مهامها بشكل متزامن في المحافظات الخمس بالسرعة الممكنة، خاصة بعد فقدان الشركة لأكثر من 80% من آلياتها ورافعاتها.

🔹بحاجة ل 10 مركبات لحركة الطواقم الهندسية ومعداتهم للعمل بشكل متزامن في جميع المحافظات.

🔹وعليه فإن الشركة ومن واقع مسئولياتها توجه دعوتها لكافة الأطراف للعمل من أجل توفير تلك المتطلبات الضرورية وتسهيل دخولها لتمكين الشركة من الايفاء بالتزاماتها وتحقيق سرعة استجابتها لكافة المتطلبات الضرورية لمجتمع الخدمات في قطاع غزة، علماً بأن تلك الاحتياجات تشكل جزءً من الاحتياجات الكلية لمتطلبات اعادة الاعمار الشامل.

🔹إن الاستجابة لتلك الدعوة يمثل دعماً مباشراً للجهود الاغاثية الطارئة خلال المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، كما تعزز تلك الاستجابة جهود ترسيخ وتثبيت الاستقرار والهدوء ودعم مساعي النهوض بالواقع الانساني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين