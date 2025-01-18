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أبو حمزة: خيار الساعات الأخيرة للأسرى بيد جيش الاحتلال

18 يناير 2025 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، أن على أهالي أسرى الاحتلال لدى المقاومة أن تطالب جيش الاحتلال بوقف قصف الساعات الأخيرة الذي يكون سبباً في قتل الأسرى أثناء قيام المقاومة بالترتيبات الميدانية النهائية لإطلاق سراحهم.

وأوضح أبو حمزة في تصريح مقتضب، ظهر السبت، أن كثافة القصف الإسرائيلي "تذهب بنا نحو مسارين أولهما أن تستقبل عائلات الأسرى الصهاينة أبناءها في توابيت أو في البيوت وخيار الساعات الأخيرة بيد الجيش الصهيوني وحده".

أبو عبيدة

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قام جيش الاحتلال باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة.

وأكد أبو عبيدة، أن "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

ومن المتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح يوم غد الأحد، بعد 470 يوما من حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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