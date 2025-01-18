الصِّحَّة بغزَّة: 23 شهيدًا و 83 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على القطاع لليوم الـ 470 على التوالي.

وقالت حماس، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 23 شهيدًا و 83 مصاباً خلال الـ(24 ساعة الماضية).

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت وزارة الصحّة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46,899 شهيدًا و 110,725 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين