هل ستدخل المنتجات التي كانت معتمدة قبل الحرب على غزة؟ "هأرتس" تكشف

كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية، اليوم السبت، عن إحدى بنود صفقة التبادل بين حركة "حماس" وحكومة الاحتلال.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه في إطار الصفقة، التزمت (إسرائيل) بزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يوميًا. سيتم السماح بإدخال المنتجات التي كانت معتمدة قبل الحرب.

ونوهت إلى أنه تم الاتفاق على توسيع تعريف القضايا الإنسانية لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك إصلاح الطرق الرئيسية، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء.

كذلك قالت الصحيفة إنه ولأغراض إعادة الإعمار، تعهدت (إسرائيل) بالسماح لشركات بناء مملوكة لمصريين بالدخول إلى القطاع، بالإضافة إلى إدخال معدات هندسية، مواد بناء، والحديد، ومواد أخرى ضرورية.

ويدخل يوم غد الأحد الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غزة، اتفاق التبادل ما بين حركة حماس وسلطات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين