حزب الله يُعلق على اتفاق غزة وتنفيذ صفقة التبادل

هنأ الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الفلسطينيين اليوم السبت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال قاسم إن الاتفاق دليل على صمود المقاومة ضد (إسرائيل)، وذلك في أول تصريحاته منذ توصل سلطات الاحتلال وحركة حماس إلى الاتفاق يوم الأربعاء.

وقال قاسم "هذا الاتفاق لم يتغير عما كان مطروحا في أيار سنة 2024، ما يدل على ثبات المقاومة وأنها أخذت ما تريد ولم يستطع الإسرائيلي أن يحصل على ما يريد".

نصرة غزة

وأضاف "مواجهة حزب الله في لبنان ساهمت في نصرة غزة والشباب المقاوم وقفوا سدا منيعا أمام التقدم على الجبهة بمواجهة أسطورية وكذلك عطل حزب الله والمقاومون هدف إسرائيل بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت عزيزة مرفوعة الرأس".

وقال متحدثا عن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان "صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق ومعها الرعاة الدوليون ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات وهذا الأمر لا يمكن أن يستمر".

المصدر / فلسطين أون لاين