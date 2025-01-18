بيان جديد من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الصفقة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بيانا جديدا حول صفقة التبادل مع المقاومة في غزة.

وقال الجيش في بيانه، إنه يستعد لتنفيذ الاتفاق الخاص بإعادة الأسرى، الذي صادق عليه المستوى السياسي الليلة.

ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير، في الساعة 08:30 صباحًا، حيث ستقوم قوات "الجيش" بتطبيق النهج العملياتي المتفق عليه في الميدان.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يبدأ صباح غد الأحد في تمام الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي في غزة.

وأوصى الأنصاري، الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين