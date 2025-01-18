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أسوشيتد برس: حرائق لوس أنجلوس الأكبر منذ 40 عاما

18 يناير 2025 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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حرائق لوس أنجلوس الأكبر منذ 40 عاما

كشف تحليل لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن أن حرائق لوس أنجلوس المستمرة منذ 11 يوما تعد الأكبر من نوعها في ولاية كاليفورنيا منذ 40 عاما.

ونشرت الوكالة تحليلا استند إلى معطيات مختبر سيلفيس بجامعة ويسكونسن بمدينة ماديسون، عن مدى الدمار الذي خلفته الحرائق في منطقتي باليساديس وإيتون بالمنطقة الحضرية في كاليفورنيا.

وذكر التحليل أن الحرائق المستمرة في منطقتي باليساديس وإيتون تعد الأكبر من نوعها بالولاية منذ منتصف الثمانينيات، من حيث المساحة الحضرية المدمرة.

رياح قوية

وتحت تأثير الرياح القوية القادمة من المحيط الهادئ، أتت الحرائق المتواصلة على أكبر مساحة حضرية في كاليفورنيا خلال الأربعين عاما الماضية، وفق المعطيات.

وبحسب القياسات، التهمت حرائق باليساديس وإيتون حوالي 10.36 كيلومترات مربعة، من المناطق المكتظة بالسكان في لوس أنجلوس، ما يعادل ضعف المساحة الحضرية المدمرة جراء حريق وولسي بالمنطقة في 2018.

ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا مصرعهم في حرائق الغابات التي اندلعت بمنطقة باسيفيك باليساديس صباح 7 يناير/ كانون الثاني الحالي، وانتشرت بسرعة إلى المناطق المحيطة، وخاصة إيتون وهيرست وسانست و"وودلي"، بحسب أحدت محصلة رسمية.

وتقدر الأضرار والخسائر الاقتصادية الإجمالية الناجمة عن الحرائق بنحو 250 مليار دولار إلى 275 مليار دولار.

المصدر / وكالات
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#أسوشيتد برس #حرائق لوس أنجلوس #حريق لوس أنجلوس

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