وعد القسام فأوفى.. أسرى نفق الحرية ضمن اتفاق التبادل

قبل 3 سنوات من نشوب الحرب وبدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، تعهدت كتائب القسام الجناح العسكري على لسان ناطقها الرسمي أبو عبيدة، أسرى نفق الحرية بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع (إسرائيل) إلا بشمولهم ضمنها، وها هو الوعد ينفذ إذ أكدت مصادر عبرية أن اثنين من أسرى "نفق الحرية"، وهم زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، سيكونا ضمن الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأوضح محامي الأسرى خالد محاجنة، أن زكريا الزبيدي ومحمد العارضة هما فقط سيتم الإفراج عنهما، وليس كما نشرت مصادر عبرية بأن محمود العارضة وأيهم كممجي من بين المفرج عنهم.

وكانت ما تسمى بوزارة العدل في حكومة الاحتلال، نشرت قائمة تضم 735 أسيرًا فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، مؤكدة أن التنفيذ سيبدأ يوم الأحد الساعة الرابعة عصرًا.

زكريا الزبيدي

كان الزبيدي قائد عسكري فلسطيني مواليد مخيم جنين، 1976، وكان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ويعتبر من رموز الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وشَغِل رتبة رئيس كتائب شهداء الأقصى في جنين، وشارك في عدة عمليات ضد قوات الاحتلال

وكان الزبيدي من أبرز المطاردين من الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يحصل على عفو هو ومجموعة من المقاومين في منتصف عام 2007، وفي 28 ديسمبر 2011 ألغت سلطات الاحتلال العفو عن الزبيدي.

وفي 27 فبراير 2019 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي زكريا الزبيدي والمحامي طارق برغوث، وذلك بعد اقتحام قواتٍ كبيرة من الجيش لوسط مدينة رام الله، بزعم تورطهم في أنشطة تحريضية جديدة.

الأسير محمد العارضة

دخل الأسير محمد قاسم أحمد عارضة (41 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الأحد، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقلت الأسير قوات الاحتلال عارضة بتاريخ 14/05/2002م؛ وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات، إضافة إلى عشرين عاما أخرى.

العارضة تمكن بتاريخ 06/09/2021 برفقة الأسرى أيهم كممجي، محمود العارضة، مناضل انفيعات، يعقوب قادري، وزكريا زبيدي، من انتزاع حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع، واعاد الاحتلال اعتقاله بعد أيام، وأصدرت محكمة الاحتلال حكما بالسجن 5 سنوات إضافية بحقه ورفاقه الأسرى.

عملية نفق الحرية

في صباح 6 سبتمبر 2021، تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن "جلبوع" شديد التحصين، عبر نفق حفروه تحت إحدى الزنازين.

ومثّلت العملية رمزًا للكفاح الفلسطيني، ووضعت الاحتلال في موقف محرج أمام العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين