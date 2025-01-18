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رابط برنامج "التنمية" "إنقاذ حياة" لدعم الأسر الغزية المتضررة

18 يناير 2025 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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رابط برنامج "التنمية" "إنقاذ حياة" لدعم الأسر الغزية المتضررة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق برنامج "إنقاذ حياة" لدعم العائلات المتضررة في قطاع غزة جراء الحرب.

ونوهت الوزارة إلى أن البرنامج يهدف لتقديم مساعدات مالية شهرية وطرود غذائية وصحية للأسر المحتاجة، بالإضافة إلى برامج خاصة لدعم النساء وتمكينهم اقتصاديا.

وحول الفئات المستهدفة بتفاصيل هم الأسر المتضررة من الحرب الإسرائيلية والأرامل والأيتام وذوو الإعاقة.

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وستقدم الوزارة مساعدات مالية شهرية، وطرود غذائية وصحية، إلى جانب برنامج لتمكين النساء اقتصاديا.

يمكن للعائلات المذكورة أنفا في استهداف الوزارة التسجيل من خلال الرابط انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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