توقعات بارتفاع سعر البيتكوين لهذا الرقم "المرعب" خلال 2025

تتزايد التوقعات بشأن ارتفاع سعر البيتكوين بشكل كبير والمرعب في 2025، حيث يتوقع نصف المشاركين في استبيان أجرته مجموعة هاشكي أن تتجاوز العملة الرقمية 300,000 دولار هذا العام، بدعم من زيادة تبني المؤسسات الكبرى للعملات المشفرة.

وبحسب جيف كيندريك، رئيس الأبحاث العالمية للأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد، فإن البيتكوين قد يصل إلى 200,000 دولار بنهاية 2025، بفضل ظهور صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والتوسع في تنويع خزائن الشركات.وأظهرت تحليلات شركة ARK Invest أن 62% من المعروض المتداول للبيتكوين لم يتحرك منذ أكثر من عام، مما يعكس ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

10 تريليونات

في الوقت ذاته، يتوقع بعض الخبراء أن تصل القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2025، بفضل التقنيات الجديدة مثل العروض الأمنية للعملات (STOs) والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs).أما بالنسبة لإيثيريوم، فيتوقع المحللون أن يصل سعره إلى 8,000 دولار بنهاية العام، مما يعزز من تفاؤل المستثمرين في القطاع. بن إل-باز، المدير التنفيذي لمجموعة هاشكي، أكد على أن لامركزية البيتكوين ومقاومته للتضخم تجعله أداة قوية لتنويع النظام المالي العالمي.

وعلى الرغم من هذه التوقعات المتفائلة، يحذر المحللون من أن الأسواق المشفرة قد تواجه تقلبات حادة في المدى القصير، خاصة في أسواق المشتقات، مما قد يؤثر على الأداء الفوري للبيتكوين.

كما أن بعض الدول بدأت في دراسة إمكانية استخدام البيتكوين كأصل احتياطي، وهو ما يعكس دوره المتزايد في النظام المالي العالمي.

في النهاية، ينصح الخبراء المستثمرين المحتملين بإجراء دراسة دقيقة قبل دخول السوق، حيث يبقى البيتكوين أحد الأصول الأكثر تقلبًا في الأسواق المالية.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات