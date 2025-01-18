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هجوم وهجوم مضاد روسي أوكراني يوقع قتلى وجرحى

18 يناير 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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أرشيفية

وكتسبب هجوم أوكراني بمسيرات في نشوب حريق أمس الجمعة بموقع صناعي في ليودينوفو، وهي مدينة تقع في غرب روسيا على بعد 170 كلم من الحدود، حسبما أفادت السلطات.

وفي المقابل أودى هجوم روسي بحياة أربعة أشخاص في كييف، على ما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية، صباح السبت.

وكتب تيمور تكاتشينكو، قائد الإدارة العسكرية في كييف، عبر تلغرام: "للأسف، سقط أربعة قتلى في حي شيفشينكيفسكي، وثلاثة جرحى"، بعد الإبلاغ عن "هجوم للعدوّ" على المنطقة.

تهديد صاروخي بالستي

وكان رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، أشار في وقت سابق إلى وجود "تهديد بصاروخ باليستي" على كييف.

واندلع حريق في مبنى غير سكني، في منطقة شيفشينكيفسكي، بحسب رئيس البلدية.

وتساقط حطام في منطقة غولوسييفسكي، من دون التسبّب بحريق، بحسب المعلومات الأولية، على ما قال تكاتشينكو.

إلى ذلك، شنّت القوّات الروسية "هجوما على وسط" زابوريجيا، في الجنوب، أسفر عن سقوط جريحين، وفق ما أفاد صباح السبت، حاكم المنطقة إيفان فيدوروف، الذي كشف عن تعرّض مبنى إداري في مجمّع صناعي لأضرار جزئية.

وفي 8 كانون الثاني/يناير، أودى قصف جوّي روسي بحياة 13 شخصا، وفق سلطات هذه المدينة الكبيرة، في الجنوب، التي تتعرّض في الأسابيع الأخيرة لهجمات روسية متزايدة.

المصدر / وكالات
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#قصف روسي #قتلى #جرحى

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