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استقرار الحالة الجوية في فلسطين اليوم 18 يناير

18 يناير 2025 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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استقرار الحالة الجوية في فلسطين اليوم 18 يناير

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 18 يناير 2025، استقراراً في درجات الحرارة والتي تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود جو مشمس مع بعض السحب العالية والمتوسطة نهاراً ومع ساعات المساء والليل يصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، والله تعالى أعلى وأعلم. 

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: يوجد فرصة لسقوط أمطار في مناطق معينة بنسبة 10٪.

- درجات الحرارة: من المتوقع أن تكون 16°.

- الأجواء نهارًا: مشمسة إلى مع وجود بعض السحب.

- الأجواء ليلًا: باردة جدًا.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها نحو 14 كم/س.

- البرودة: شديدة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 56٪.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الحالة الجوية #طوفان الأقصى

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