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"يونيسف": نحو 35 طفلا قتلوا يوميا جراء هجمات جيش الاحتلال في غزة

18 يناير 2025 . الساعة 09:15 بتوقيت القدس
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نحو 35 طفلا قتلوا يوميا جراء هجمات جيش الاحتلال في غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن نحو 35 طفلا فلسطينيا قتلوا يوميا في قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم "يونيسف" جيمس إلدر مساء الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.

وذكر إلدر أنه بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن 15 ألف طفل استشهدوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مضيفا "هذا يعني مقتل قرابة 35 طفلا في اليوم الواحد طوال 14 شهرا".

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري جاء متأخرا للغاية، لافتا إلى وجود العديد من الأسباب التي تتطلب حدوثه في وقت أبكر.

وأعلنت قطر الأربعاء نجاح الوساطة القطرية المصرية الأميركية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين دولة الاحتلال وحركة حماس، على أن يبدأ تنفيذه يوم غد الأحد.

ورغم إعلان الاتفاق الذي تم التوصل إليه، كثفت دولة الاحتلال هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلان الاتفاق 119 فلسطينيا على الأقل بينهم 30 طفلا و32 سيدة حتى مساء الجمعة؛ بحسب الدفاع المدني في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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