الأمم المتحدة: (إسرائيل) تواصل البناء في المنطقة العازلة مع سوريا

قال مسؤول بالأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية تواصل البناء في المنطقة العازلة التي تمت إقامتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين سوريا و(إسرائيل) في عام 1974، وأقامت معدات اتصال وحواجز طرق.

وقال الميجور جنرال باتريك غوشات، القائم بأعمال قائد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعرف باسم "أندوف" والتي تقوم بدوريات في المنطقة، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن القوة أبلغت سلطات الاحتلال بأن وجودها وأفعالها تنتهك الاتفاق.

ودخل جيش الاحتلال المنطقة قائلا إنها خطوة مؤقتة لمنع المسلحين من احتلالها في أعقاب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي والذي أوقف حربا أهلية استمرت 13 عاما.

وقال غوشات إن سكان المنطقة يريدون من قوات الاحتلال الإسرائيلي أن "تغادر قراهم وأن ترفع حواجز الطرق التي تعيق أعمالهم الزراعية".

المصدر / فلسطين أون لاين