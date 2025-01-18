"إعلام الأسرى" يعلِّق على قائمة المُعتقلين التي نشرها الاحتلال "ضمن المرحلة الأولى من الصَّفقة"

قال مكتب إعلام الأسرى، إنَّ ما يقوم به الاحتلال من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخص الاحتلال.

وأكد نادي الأسير، أن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق، وسيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي بإسم هيئة الأسرى ثائر شريتح، "لا نثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي وادارة سجونها.

وأشار شريتح إلى أنّ القائمة التي نشرت على موقع وزارة القضاء الاسرائيلية فيها خلل واضح يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهم، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أي بيانات اضافية عنهم، وهذا ما حذرنا منه على مدار الايام الماضية.

وجدّد دعوته للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات، وعدم إعطاء سلطات الاحتلال اي مساحة لممارسة اي خروقات تخلق ارباك في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.

وأمس الجمعة، شدد رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية حماس زاهر جبارين على أن قوائم أسرانا المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

ويوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة، إن قطر يسرها الإعلان عن نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة.

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، أن العمل سيستمر الليلة لاستكمال الجوانب التنفيذية للاتفاق، تمهيدًا للبدء بتنفيذه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

كما أشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل معًا لضمان الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذه بشكل كامل.

وأكدت حركة "حماس"، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة على مدار أكثر من 15 شهرًا من الصمود والتحدي.

المصدر / فلسطين أون لاين