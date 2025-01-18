بدران: اتِّفاق إطلاق النَّار إنجازٌ فلسطيني وحماس تُواصل العمل للإفراج عن الأسرى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن اتفاق وقف إطلاق النَّار وتبادل الأسرى يمثل إنجازًا فلسطينيًا وليس لحماس وحدها.

وقال بدران في تصريحات صحفية، إن "حماس تواصل العمل لإطلاق الأسرى، وهي حريصة على أن تضم الصفقة أسرى من مختلف الفصائل الفلسطينية".

وأوضح، أن لدى الحركة لجان فنية وفرق متابعة، تتعامل مع مختلف القضايا التي تناولها الاتفاق.

واعتبر بدران، أن ما يجري في الضفة الغربية هي معركة مصير، مشيرة إلى أنها ستكون طويلة وشرسة.

ومساء يوم الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق التي تمتد 42 يوما إطلاق حركة “حماس” سراح 33 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق “إسرائيل” نحو ألفي أسير فلسطيني؛ بينهم 250 من المحكومين بالسجن المؤبد، ونحو ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل المرحلة الأولى 5 عناوين رئيسية؛ هي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين وضمان حرية الحركة، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات